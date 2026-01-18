В Калининградской области раскрыли дело об убийстве, совершенном в 2016 году

В подвале жилого дома на улице Вокзальной в городе Гусев нашли тело новорожденного ребенка

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Следователи при раскрытии преступлений все чаще используют современные технологии, например, геномные исследования. В частности, это помогло в расследовании убийства младенца, совершенном еще в 2016 году, рассказал ТАСС руководитель регионального управления СК РФ Дмитрий Канонеров.

16 апреля 2016 года следственным органам стало известно о том, что в подвале жилого дома на улице Вокзальной в городе Гусев Калининградской области нашли тело новорожденного ребенка, завернутого в полиэтилен. Сверток с телом младенца обнаружила случайная прохожая, которая и сообщила о находке в правоохранительные органы.

Данные судебно-медицинской экспертизы показали, что родившийся живым и доношенным мальчик умер по причине удушья от закрытия его дыхательных путей инородным предметом.

"Я лично горжусь раскрытием этого преступления. Тогда по результатам судебной экспертизы удалось выделить ДНК-профиль младенца. Сразу установить родителей новорожденного не удалось. Год назад мы возобновили следствие по делу и провели мощнейшую работу. Благодаря использованию федеральной базы данных геномной информации мы выяснили, что отец убитого мальчика ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, мать, 17-летняя жительница Гусева, ребенка не хотела. Когда у девушки начались роды, ее мать оказала необходимую помощь, а затем задушила новорожденного внука", - сообщил собеседник агентства.

46-летняя женщина поместила тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома, где его на утро и обнаружила случайная прохожая. Подозреваемую задержали, допросили и по ходатайству следователя СК России суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

По раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории региона в прошлые годы, следственное управление Калининградской области в 2025 году заняло первое место на северо-западе страны. Также сохраняются лидирующие позиции в масштабах всей страны.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 19 января.