Сотрудника ТЦК отправили на фронт за применение силы в ходе мобилизации

Эти действия были запечатлены на видео, а результаты служебного расследования подтвердили их неправомерность

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудник ТЦК (аналог военкомата) в Тернополе на западе Украины был оштрафован и отправлен на фронт за оскорбление и применение силы при попытке мобилизовать мужчину. Об этом сообщила спецпрокуратура в сфере обороны Западного региона.

Установлено, что во время мобилизационных мероприятий в Тернополе один из военкомов, находясь в служебном автомобиле, применял физическую силу, удерживая мужчину, допуская непристойные высказывания и оскорбления. Эти действия были запечатлены на видео, а результаты служебного расследования подтвердили их неправомерность.

"Суд рассмотрел материалы дела, признал чиновника виновным и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тыс. гривен. Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией".