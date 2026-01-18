Число алкомаркетов в Чите сократилось вдвое из-за нового закона

На их месте открываются продуктовые магазины, офисы, студии, спортивные секции

ЧИТА, 18 января. /ТАСС/. Число алкомаркетов в Чите в Забайкальском крае сократилось вдвое - с 770 до 380 - из-за нового закона, запрещающего розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор края Александр Осипов.

"С 1 сентября в Забайкалье действует запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах. Благодаря этому число алкомаркетов в Чите сократилось вдвое, с 770 до 380", - сказал он.

Губернатор отметил, что на месте алкомаркетов открываются продуктовые магазины, офисы, студии, спортивные секции.

"Не только ограничениями, всеми силами, всем миром нужно бороться с пьянством и теми бедами, что оно влечет за собой", - подчеркнул Осипов.

Об ограничениях в Забайкалье

Новый закон, запрещающий розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах в Забайкалье, вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Теперь в Забайкалье запрещена продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Исключение составляют супермаркеты площадью свыше 300 кв. м, но при условии размещения алкоголя в изолированном помещении внутри торгового объекта, оборудованного отдельной кассой и дверью. С внешней стороны такого помещения должны быть размещены информационные материалы о вреде потребления спиртного.

Также было ограничено время продажи алкоголя. Ранее приобрести спиртное можно было с 10:00 до 23:00 местного времени, по новому закону продажа разрешается только с 12:00 до 22:00.