"Страна": жители Киева жгут на улицах новогодние елки, чтобы согреться

В украинской столице более недели десятки домов остаются без отопления

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Киевляне разжигают костры из выброшенных новогодних елок, чтобы согреться в условиях недельного отсутствия отопления. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Один из костров развели в районе Теремки на южной окраине столицы. Вокруг горящих елок в жилом массиве рядом со стоянкой собрались более 10 человек.

Десятки домов в Киеве остаются без отопления уже свыше недели.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января киевский мэр Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов оставалась без отопления. 13 января он сообщил, что ситуация с электроснабжением в столице ухудшилась, дефицит коснулся даже критической инфраструктуры. По словам мэра, столь сложная обстановка в энергетической сфере сложилась в Киеве впервые с февраля 2022 года.