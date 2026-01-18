В Ростовской области два города и поселки остались без воды из-за аварии

Специалисты приступили к устранению порыва

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Авария на водоводе стала причиной отключения воды в двух шахтерских городах Ростовской области - Гуково и Зверево, а также в поселках Красносулинского и Каменского районов. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

"Ночью между насосными станциями второго и третьего подъемов, к сожалению, произошел повторный порыв. Резервуары наполниться не успели, водоснабжение отсутствует в: городе Гуково и поселках Красносулинского района, поселках Каменского района (х. Старая Станица, п. Рубежный, х. Волченский и др.), городе Зверево", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, специалисты приступили к устранению порыва, работы осложнены глубиной и погодными условиями, но ведутся непрерывно. Для жителей организовали подвоз воды.