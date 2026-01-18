АТОР: в России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов

В частности, регламентируется приравнивание электронного посадочного талона к бумажному

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Обновленные правила авиаперелетов вступят в силу с 1 марта 2026 года. В них, помимо прочего, детально закрепляется обязанность авиакомпаний заранее уведомлять пассажиров об условиях перелета и порядке возврата средств, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на приказ Министерства транспорта РФ.

Читайте также Льготные авиабилеты: что полезно знать о субсидированных перелетах

По информации АТОР, регламентируется приравнивание электронного посадочного талона к бумажному. С 1 марта электронный талон будет являться официально признанным документом.

Отдельно расширяются возможности провоза ручной клади для маломобильных пассажиров, и изменяются формулировки в отношении детских вещей. Так, устройства для детей, такие как коляски, можно будет провозить как бесплатную ручную кладь, даже если ребенок не летит этим рейсом.

Уточняются также обязанности авиакомпаний по обслуживанию пассажиров в случае задержки рейса. Воду будет необходимо выдать пассажирам через один час после двух часов задержки, а питание должно будет обеспечиваться через два часа после четырех часов.