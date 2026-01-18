Жильцов пострадавшего от обломков БПЛА дома разместили в одной из школ Беслана

Они обеспечены горячим питанием

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 января. /ТАСС/. Жильцов пострадавшего от падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома в Беслане разместили в школе №6, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Меняйло уточнил, что их обеспечили горячим питанием. Губернатор также подчеркнул, что пострадавшим жильцам окажут необходимую помощь.

Как сообщал ранее глава республики, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый. Угрозы жизни людей нет.