Собянин: первый в РФ беспилотный трамвай прошел 27 тыс. км без нарушений ПДД

Уже к 2030 году две трети всех московских трамваев будут функционировать в беспилотном режиме, сообщил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новые отечественные беспилотные трамваи прошли уже порядка 27 тысяч километров в тестовом режиме, ни разу при этом не нарушив правила дорожного движения и избегая аварийных ситуаций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Мы проехали 27 тысяч километров уже на этих трамваях, ни одного нарушения правил дорожного движения или аварий со стороны трамвая не было", - рассказал мэр столицы. Он напомнил, что уже к 2030 году две трети всех московских трамваев будут функционировать в беспилотном режиме.

Собянин отметил четкую и безопасную работу беспилотных трамваев. "Когда я сидел на месте водителя и когда в неположенном месте мама проходила с коляской поперек движения трамвая, мне было не по себе, - поделился мэр своими впечатлениями от поездки. - Но трамвай остановился, маму пропустил, и мы поехали дальше".

16 января президент РФ Владимир Путин в сопровождении мэра столицы и ряда российских министров осмотрел выставку, посвященную развитию беспилотных технологий страны и последним достижениям в этой области. В числе прочего главе государства продемонстрировали уже использующийся беспилотный трамвай "Львенок", а также первый в РФ беспилотный поезд "Москва-2026", который на данный момент готовится к выходу в рейс.