Адвокат Карапетяна рассказал о состоянии бизнесмена

Самвел Карапетян нуждается в стационарном лечении от последствий пневмонии и коронавируса

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 18 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Самвел Карапетян, которому в Армении инкриминируют призывы к свержению власти в республике и финансовые махинации, нуждается в стационарном лечении от последствий пневмонии и коронавируса, сообщил его адвокат Арам Вардеванян. В воскресенье, ё8 января, Карапетян был переведен из ереванского СИЗО под домашний арест.

Читайте также Что известно о задержании российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении

"То, что Самвел Карапетян все еще нуждается в стационарном лечении, подтверждается специальными медицинскими документами. Механизмы (предоставления лечения в условиях домашнего ареста - прим. ТАСС) поймем позже, потому что важно не только наше желание. Получилось так, что те же следователь и прокурор должны принять решение относительно получения лицом должной медицинской помощи. Посмотрим, какое решение примут", - сказал он журналистам у особняка бизнесмена.

13 января адвокаты сообщили, что Карапетян в следственном изоляторе перенес двустороннюю пневмонию, которая не была диагностирована и задокументирована. Вардеванян заявил, что у бизнесмена также были фиброз и коронавирус.

17 января Антикоррупционный апелляционный суд в Армении постановил вернуть бизнесмена под домашний арест, применив залог и подписку о невыезде. Он также снял с него ограничения на публичные выступления.