Сальдо намерен вернуться в свой дом на Карантинном острове в Херсоне

Остров находится прямо в курортной зоне, сообщил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС сообщил, что планирует вернуться в свой дом на Карантинном острове в Херсоне.

"На Карантинном острове или просто "Острове", как его называют сами херсонцы, кстати говоря, я тоже жил и планирую там жить. У меня там дом, который я построил сам, когда еще был молодым инженером-строителем", - сказал он.

Сальдо отметил, что этот остров является одним из районов Херсона.

"Это большой, один из самых лучших районов. Весь Херсон находится в хорошей климатической природной территории, а остров находится прямо в курортной зоне. Он омывается притоками Днепра и самим главным руслом Днепра. Там находятся территории для отдыха, для рекреации. И более 30 тысяч людей жили на этом микрорайоне", - пояснил он.

Об "Острове"

Карантинный остров, или микрорайон Корабел - это западная часть Херсона, соединяется он с остальной частью двумя мостами: железнодорожным и автомобильным. Там расположено четыре предприятия - судостроительные и судоремонтные заводы.

3 августа 2025 года власти подконтрольного Киеву города Херсона объявили эвакуацию с острова, указав, что на нем нарушено газоснабжение. Однако губернатор Владимир Сальдо пояснил, что Карантинный остров стал военной базой ВСУ, "где на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики, откуда из дворов школ стреляют по левобережью кочующие минометы, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы". В сентябре некоторые жители начали возвращаться на остров из-за обострившегося мародерства Вооруженных сил Украины. Там отсутствует свет, вода и газ.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 07:00 мск.