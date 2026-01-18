Румынскую певицу заставили извиниться за обращение к жителям Молдавии по-русски

Давление на Паулу Селинг оказали бывший пресс-секретарь президента Молдавии Майи Санду Игорь Захаров, экс-пресс-секретарь правительства Даниел Водэ и некоторые телеведущие и общественные деятели

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Румынскую певицу и члена жюри молдавского этапа конкурса "Евровидение" Паулу Селинг вынудили извиниться за восклицание "Молодец, Молдова" на русском языке, прозвучавшее во время отбора в эфире общественного телеканала. Селинг написала в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что "приносит извинения всем, кого задели ее слова".

"Я оказалась в ситуации человека, который не очень хорошо знает слова, используемые в обиходе. В последнее время, вращаясь в разных кругах в Молдавии и работая со многими музыкантами, я слышала это слово в контексте благодарности и переняла его, думая, что оно звучит мило", - написала артистка.

Извинений от исполнительницы потребовали бывший пресс-секретарь президента Молдавии Майи Санду Игорь Захаров, бывший пресс-секретарь правительства Даниел Водэ, а также ряд телеведущих и общественных деятелей. "Пожалуйста, извинитесь. Мы не являемся российской губернией. Мы говорим на румынском языке - точно так же, как в Яссах, Бухаресте или Клуж-Напоке", - написал Захаров в Facebook. "Для ясности: официальным языком Республики Молдова является румынский", - написал в Facebook Водэ.

Национальный отбор на "Евровидении-2026" в Кишиневе состоялся 17 января.

По статистическим данным, русским языком в Молдавии владеют более двух третей населения. Он имел статус языка межнационального общения, который был упразднен Конституционным судом в 2018 году под предлогом необходимости обновления положений закона. Вместе с тем, в молдавской конституции сказано, что государство признает и "охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков", используемых в стране.

Ранее МИД РФ и российское посольство в Кишиневе неоднократно выражали обеспокоенность нарушением прав и дискриминацией русскоязычных в Молдавии и рекомендовали воздержаться от поездок в эту страну.