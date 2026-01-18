В Заполярье Деду Морозу и Снегурочке вручили паспорта полярника

Они стали почетными гостями фестиваля "Морозко", который проходит в городе Оленегорске

МУРМАНСК, 18 января. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз и Снегурочка из Костромы получили неофициальные туристические документы "Паспорта полярника". Об этом сообщили в Туристском информационном центре Мурманской области.

Паспорт полярника выдается туристам в Мурманской области и подтверждает пересечение полярного круга. Он содержит персональные данные владельца и перечень интересных мест Кольского Заполярья, за посещение которых путешественник зарабатывает специальные печати.

"Дедушка Мороз и Снегурочка, известные всем с самого раннего детства, - традиционные персонажи русских новогодних и рождественских праздников, которые ассоциируются с зимними холодами и снегом. Они стали почетными гостями фестиваля "Морозко", который проходит в городе Оленегорске. Им вручили паспорта полярника", - говорится в сообщении.

Коллекция печатей паспорта полярника на данный момент включает в себя несколько десятков популярных туристических мест, среди которых ледокол "Ленин", заповедники Пасвик, Лапландский и Кандалакшский, природный парк Териберка, Мурманск, полуострова Средний и Рыбачий. Обладатели паспорта полярника могут получить скидки до 20% на экскурсионные продукты, в том числе 5% на поездку на Северный полюс, а также подарки от местных производителей: чай из северных трав, варенье, десерты.

Туризм - одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках регионального стратегического плана "На Севере - жить". Количество туристов, посещающих Кольское Заполярье, ежегодно растет на 10%, ставя новые рекорды. Власти Мурманской области ожидают дальнейшее увеличение турпотока, рассчитывая, что уже в ближайшие годы достигнут отметки в 1 млн туристов.