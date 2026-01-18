В ДНР готовятся реконструировать неработающие гостиницы Мариуполя

В городе работают 14 гостиниц на 292 номера

Редакция сайта ТАСС

Мариуполь © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 18 января. /ТАСС/. В Мариуполе работают 14 гостиниц почти на 300 номеров. Их число планируют увеличить, в том числе за счет реконструкции недействующих коллективных средств размещения, сообщил ТАСС вице-премьер республики Кирилл Макаров.

"Сегодня в Мариуполе из 37 коллективных средств размещения работают 14 гостиниц с номерным фондом 292 номера. Этого недостаточно, мы это понимаем. Сейчас идет подготовка к реконструкции недействующих гостиниц и реализации новых инвестиционных проектов", - сказал Макаров.

Он добавил, что основная задача властей - перейти от отдельных инициатив к системному развитию туризма. Начать планируют с создания турпродукта и его популяризации внутри региона.

В конце 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья до 2040 года, в том числе предусматривающую развитие туризма в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В ноябре того же года Макаров сообщал ТАСС о планах ввода в эксплуатацию первых реконструированных инвесторами гостиниц в 2026 году. Речь идет о мариупольской "Чайке" и "Европейской".