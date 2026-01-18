Патриарший экзарх Африки освятил первый храм РПЦ на Маврикии

На торжестве присутствовали государственные деятели республики, многочисленные прихожане и гости

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин в воскресенье совершил чин великого освящения храма Преображения Господня в столице Республики Маврикий Порт-Луи, ставшего первым храмом Русской православной церкви в островном государстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Патриаршего экзахртаха Африки.

"18 января, в Крещенский сочельник, состоялось великое освящение первого храма Русской православной церкви на Маврикии. Событие стало также первым на Африканском континенте с момента учреждения Патриаршего экзархата Африки. В столице Республики Маврикий г. Порт-Луи Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин, временно управляющий Южно-Африканской епархией, совершил чин великого освящения храма Русской православной церкви в честь праздника Преображения Господня и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме", - говорится в сообщении.

"Это действительно чудо: православные, русские и местные жители разных национальностей, объединились, и добрый пастырь, который усердно трудится, наладил настоящую церковную жизнь, регулярные богослужения на острове. Это пример для многих", - передали в пресс-службе слова митрополита Константин.

В пресс-службе уточнили, что на торжестве присутствовали государственные деятели республики, многочисленные прихожане и гости. По окончании богослужения архиерей совершил великое освящение воды.

В пресс-службе отметили, что митрополиту сослужил настоятель новоосвященного храма протоиерей Димитрий Матиенко, в 2023 году направленный на Маврикий для организации церковной жизни.