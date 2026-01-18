Хозяйка победившей в мировом конкурсе кошки-ветерана раскрыла секрет ее красоты

Оксана Кузнецова кормит своего 10-летнего курилского бобтейла специальным кормом, сырым мясом и морепродуктами, следит за питьем питомца и привлекает его к активным играм

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Рацион из специального корма, нужных сортов сырого мяса и морепродуктов, а также активные игры и большое количество фильтрованной воды помогают сохранять форму кошке породы курилский бобтейл, которая заняла первое место в рейтинге World Cat Federation в категории "ветераны". Об этом ТАСС сообщила хозяйка 10-летней кошки, фелинолог Оксана Кузнецова.

"Животные моего питомника на смешанном питании. У них всегда стоит сухой корм, которые предлагают разные производители. Я обязательно консультируюсь с ветеринаром при выборе корма, многие корма она не одобряет. Дополнительно к сухому корму я даю сырое мясо или замороженных суточных цыплят. Мясо нежирных сортов, желательно красное и жилистое, чтобы коты его жевали. Курилы с удовольствие едят рыбу, морепродукты, некоторые за креветку готовы на все. Предварительно мясо или рыба должны быть проморожены не менее трех суток", - сказала Кузнецова.

Владелица кошки отметила, что у питомцев всегда должна быть чистая вода и активные игры, которые помогают поддерживать хорошую форму. "Я даю только фильтрованную воду. Мои кошки много пьют. Чаще всего курильские бобтейлы не склонны к обжорству, поэтому корм стоит у них всегда, они едят немного по своему желанию. А для поддержания мышечной массы и хорошей формы играю с котами в активные игры, чтобы они бегали и прыгали", - добавила она.

По словам Кузнецовой, здоровые животные ухаживают за своей шерстью самостоятельно, поэтому не требует регулярного мытья. "Могу иногда их расчесывать, в этом нет большой необходимости, просто котам нравится. Особенно короткошерстные любят почесаться пуходеркой, видимо в качестве массажа, - сказала собеседница агентства. - Для выставочных кошек, конечно, другие процедуры. Перед каждой выставкой кошку необходимо мыть со специальными средствами - гель, шампунь, текстурайзер, спрей. Обязательная сушка феном, а лучше специальным компрессором. При правильной сушке шерсти придается объем и при этом укладывается плащом - это требование к шерсти именно курильского бобтейла. В целом курильский бобтейл не доставляет хлопот в уходе и кормлении."