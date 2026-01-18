Во всех районах Мариуполя наладили подачу электроэнергии

Ремонтные работы ведутся круглосуточно и продлятся до полного восстановления напряжения в сетях

МАРИУПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Массовые веерные отключения электроэнергии в Мариуполе удалось предотвратить благодаря оперативным действиям специалистов. Электричество подается во все районы города, сообщил в своем Telegram-канале глава города Антон Кольцов.

"Энергетики предпринимают все необходимые шаги по стабилизации ситуации с электроснабжением. Ремонтные работы ведутся круглосуточно и продлятся до полного восстановления напряжения в сетях. Благодаря слаженным и оперативным действиям специалистов нам удалось избежать массовых веерных отключений - сейчас электроэнергия подается во все районы города." - говорится в сообщении.

Власти призывают жителей сократить потребление электроэнергии, что позволит снизить нагрузку на электросети и избежать аварийных отключений.

16 января корреспонденты ТАСС передавали о частичном отключении электричества в разных районах города. Также наблюдались перебои со светом, мобильной связью и интернетом.