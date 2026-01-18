В Иране частично появился интернет

Также заработала служба СМС-сообщений

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 18 января. /ТАСС/. Власти Ирана разблокировали службу СМС-сообщений, у некоторых пользователей после полного отключения заработал интернет, передает корреспондент ТАСС.

Теперь у населения исламской республики появилась возможность отправлять друг другу СМС-сообщения и осуществлять звонки за рубеж. Некоторые жители Тегерана рассказали о появлении интернет-соединения в их домах, но скорость пока очень низкая, доступа в Сеть с мобильных телефонов по-прежнему нет.