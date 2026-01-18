Жителям Киева советуют искать место для переселения

Директор центра исследования энергетики Александр Харченко назвал отсутствие отопления в домах "реальной угрозой"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Жителям Киева, в чьих домах уже неделю отсутствует отопление, стоит искать место для временного переселения. Об этом заявил директор центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Я бы советовал искать, куда временно переселиться. И я надеюсь, что кто-то в городском управлении возьмет на себя смелость сказать то же самое. Если до сих пор не удалось [починить отопление], то возможно, что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза", - сказал Харченко в интервью в подкасте "Энергобудни" на YouTube.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице без тепла все еще остаются 50 домов.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов оставалась без отопления. 13 января он сообщил, что ситуация с электроснабжением в столице ухудшилась, дефицит коснулся даже критической инфраструктуры. По словам мэра, столь сложная обстановка в энергетической сфере сложилась в Киеве впервые с февраля 2022 года.