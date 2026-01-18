В Ессентуках 500 классных руководителей получат финансовую поддержку

На эти цели будет направлено более 36 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 18 января. /ТАСС/. Власти Ессентуков в Ставропольском крае в текущем году намерены поддержать классных руководителей города и выплатить им вознаграждения. На эти цели будет направлено более 36 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

"В 2026 году в Ессентуках направят свыше 36 млн рублей на выплаты вознаграждений классным руководителям. Поддержку получат более 500 педагогов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что выплаты будут производиться учителям в рамках регионального проекта "Педагоги и наставники".

"Цель - повысить их мотивацию, укрепить институт классного руководства и улучшить воспитательную работу в школах. Поддержка классных руководителей - важная часть муниципальной политики в сфере образования", - добавили в пресс-службе.