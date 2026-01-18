Лавров пожелал удачи девочке, которая проходит стажировку у журналиста Зарубина

Виктория в ходе "Итогов года" попросила президента "не уходить" и дождаться, пока она окончит школу и институт, чтобы освещать работу главы государства

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров пожелал удачи 9-летней Виктории Васильевой, для которой после "Итогов года" президента РФ Владимира Путина организовали стажировку у журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Виктория в ходе "Итогов года" попросила президента "не уходить" и дождаться, пока она окончит школу и институт, чтобы вместо ушедшего на пенсию Павла Зарубина освещать работу главы государства. Путин предложил вместо ожидания "отставки" Зарубина постажироваться в его программе, чтобы впоследствии с легкостью поступить на факультет журналистики.

"Тебе удачи, но Павел еще долго будет работать", - с улыбкой сказал Лавров девочке в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ранее министр, отвечая на вопрос Виктории, признался, что чувство юмора помогает ему в нелегкой работе. "Тем, кто со мной общается, наверное, тоже помогает. По крайней мере, смеются. Иногда", - в шутливой форме добавил он.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" совместила большую пресс-конференцию и прямую линию президента. Мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось примерно 4,5 часа.