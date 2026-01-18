Пленный из ВСУ: люди не представляют, какие потери Украина понесла в Гуляйполе

Когда это станет известно, то начнется гражданская война за ребят, которые погибли непонятно за что, считает украинский военный

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Реальные потери Вооруженных сил Украины в Гуляйполе Запорожской области очень большие. Об этом ТАСС рассказал пленный военный ВСУ, сдавшийся в том районе.

"Люди даже не представляют, насколько большие потери [в Гуляйполе]. Когда люди узнают про это, то я думаю, что начнется гражданская война за этих ребят, которые погибли непонятно за что", - подчеркнул он.

Ранее командир штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Шуруп рассказал ТАСС, что в Гуляйполе было уничтожено до двух рот ВСУ.