Сальдо: солдаты ВСУ агрессивно настроены к жителям Херсона

Люди, которые остаются в Херсоне, живут, как в прифронтовой полосе, сообщил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Жители Херсона озлоблены и подавлены под постоянным прессом киевского режима, а солдаты ВСУ угрожают местным жителям. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

"По информации, которая у нас есть, люди, которые остаются в Херсоне, они живут, как в прифронтовой полосе. <…> Они подавлены, озлоблены, они практически не общаются друг с другом, потому что они находятся под постоянным прессом и под постоянными угрозами как со стороны киевской пропаганды, так и со стороны тех военных, которые там находятся", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что отношение к жителям южных областей со стороны Западной Украины и раньше было циничное, высокомерное.

"Сейчас, наверное, это только усилилось", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 07:00 мск.