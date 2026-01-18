В Петербурге прошел автопробег на Lada Iskra

Мероприятие приурочили к годовщине прорыва блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Автопробег на машинах Lada Iskra прошел в Красногвардейском районе Петербурга в честь 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. На мероприятии присутствовали представители власти и бизнеса, блокадники, участники СВО и неравнодушные жители.

Автопробег прошел по "Ржевскому коридору" - семикилометровому участку, который в годы блокады связывал центр города с сухопутным отрезком "Дороги жизни". Именно по нему в Ленинград доставлялись продовольствие, медикаменты и боеприпасы, а также вывозили изможденных жителей на "большую землю". Завершился он на Ржевской площади. Там участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку операции "Искра".

"В эти январские дни мы вспоминаем уже далекие события Великой Отечественной войны и ту страницу, которую писала героическая оборона блокадного Ленинграда. Для многих из нас, для меня лично, это история моей семьи. И по отцовской, и по материнской линии. Мои родители, мои деды, бабушки, так или иначе, жили в блокадном Ленинграде, были эвакуированы, а кто-то всю блокаду оборонял наш родной город", - сказал президент и генеральный директор компании "Автоваз" Максим Соколов. Он подчеркнул, что автопробег на автомобилях Lada Iskra, собранных на "Автозаводе Санкт-Петербург", - достойный ответ тому санкционному давлению, которое сегодняшний Запад пытается оказать на Россию.

По словам первого заместителя председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Союзмаш России Юрия Осипова, фашисты хотели захватить город, потому что он был ведущим промышленным центром страны во время Великой Отечественной войны.

"Только в 1941 году именно в Ленинграде на Кировском заводе планировалось построить более 800 танков КВ (серия танков в честь советского военачальника Климента Ворошилова - прим. ТАСС). Наш город производил артиллерийские системы, боеприпасы, авиадвигатели, приборы и другое самое современное вооружение, и без преувеличения Ленинград был сердцем оборонной промышленности. В тылу, проводив отцов, мужей, братьев, сыновей на фронт, у станков стояли женщины. Враг знал, что попав в сердце оборонной промышленности, он подорвет обеспечение фронта. Но наш город выстоял", - подчеркнул Осипов.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. Войска Красной армии прорвали блокаду Ленинграда 83 года назад - 18 января 1943 года. В ходе операции "Искра" осажденный немцами город получил сухопутную связь с "большой землей". Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.