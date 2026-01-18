Российские военные отдали детям в Димитрове свои новогодние подарки

Военнослужащие помогают тем, кто остался в городе, рассказал боец с позывным Хорват

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские военные, освободившие Димитров в ДНР, отдали свои новогодние подарки оставшимся в городе детям. Об этом рассказал военнослужащий 5-й бригады 51-й армии с позывным Хорват.

"Мирным помогаем, кто получает ранения и тут остается. Есть те, которые не хотят уезжать. 856 человек, согласно документам. Новогодние подарки нам выдавали (праздничные сухие пайки - прим. ТАСС), мы все решили раздать детям. Зачем они нам, пусть лучше детям будет. Детей много", - сказал он в эксклюзивном материале "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утром 27 декабря 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили об освобождении Димитрова в ДНР.