Жители поврежденного при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону дома смогут забрать вещи

По предварительным оценкам, подъезд дома можно будет восстановить и использовать для проживания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Спасатели в Ростове-на-Дону на предстоящей неделе разрешат жителям одного из подъездов многоквартирного дома, поврежденного при атаке БПЛА 14 января и имеющего угрозу обрушения, зайти в свои квартиры за вещами. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В ночь на 14 января военные отразили атаку БПЛА в Ростове-на-Дону, в результате пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один человек погиб. В многоквартирном доме были повреждены квартиры, власти развернули для его жителей пункт временного размещения.

"В администрации Советского района встретился с жителями пострадавшего подъезда в результате воздушной атаки 14 января. В середине предстоящей недели для жителей подъезда будет организована возможность поочередно попасть в квартиры и забрать документы и ценные вещи", - написал Скрябин в Telegram-канале.

По предварительным оценкам, подъезд дома можно будет восстановить и после всех работ использовать для проживания. Там проводят временные страховочные работы по укреплению несущих конструкций подъезда.