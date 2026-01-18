В Москве Крещенской ночью ожидается до минус 13 градусов

Синоптики прогнозируют небольшой снег

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Предстоящей Крещенской ночью в Москве ожидается от 11 до 13 градусов ниже нуля и небольшой снег, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"На фоне облачной погоды предстоящей ночью возможен небольшой снег, температура воздуха в Москве составит от минус 11 до минус 13 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в Подмосковье столбики термометров в Крещенскую ночь покажут от 16 до 11 градусов ниже нуля. Ветер прогнозируется в течение суток западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

О температуре воды

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщал ТАСС, что температура воды в проруби на Крещение во всех регионах страны будет примерно одинаковой и составит 1-4 градуса. "Температура воды под льдом - плюс 4 градуса, но это обычная ситуация, плюс 1-4 градуса - она более-менее стандартная везде", - отмечал Вильфанд.

О подготовке купелей

В мэрии Москвы сообщали, что в городе оборудовано 40 площадок для крещенских купаний во всех административных округах, кроме Центрального. Они откроются в 18:00 мск и будут работать в течение суток - до 18:00 мск понедельника, 19 января. При этом наземный общественный транспорт мегаполиса также продолжит курсировать дольше обычного: маршруты автобусов и электробусов, проходящие рядом с местами крещенских купаний, продолжат работу до 03:00 мск. Речь идет о 35 маршрутах в разных округах, причем 18 будут действовать всю ночь.

В Московской области на Крещение подготовлено свыше 200 мест, большая часть из которых также откроется вечером и проработает до вечера понедельника. "Все площадки - с комфортными подходами и безопасными спусками в воду, организуем понятную навигацию, установим теплые раздевалки, обогреватели и горячий чай, туалеты, парковки", - отмечал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также заметил, что в регионе также до 03:00 мск продлят работу общественного транспорта, чтобы добираться до купелей было удобно всем.

О купелях в Подмосковье

Как сообщил ТАСС глава Жуковского Андроник Пак, на территории наукограда крещенскую купель по традиции организуют на берегу реки Быковки, где купания предварит чин Великого освящения воды. "Весь процесс пройдет под контролем спасателей и медиков, для граждан подготовлены теплые раздевалки", - заметил Пак. Как ожидается, всю необходимую помощь также будут готовы оказать добровольцы, среди которых, в частности, местные активисты "Волонтеров Подмосковья".

Глава Раменского Эдуард Малышев сообщил об организации на территории округа семи мест для крещенских купаний. "Главный приоритет - ваше здоровье, поэтому во всех официальных точках в праздничную ночь будут дежурить бригады врачей и спасатели", - заметил Малышев, обращаясь к жителям через свой телеграм-канал. Он призвал граждан ответственно относиться к своему самочувствию, учитывать рекомендации медиков и совершать обряд только в специально оборудованных местах.

О безопасности купелей сообщила и глава Истры Татьяна Витушева. "До купаний проведут отбор проб воды для микробиологического анализа, спуски освещены и оборудованы нескользящими трапами, предусмотрена также и подсветка воды, за безопасностью будут следить сотрудники МЧС, полиции, а также представители народной дружины и казачества", - заметила она в своем телеграм-канале. Глава округа также заверила, что в Крещенскую ночь гостей ждет особая атмосфера: можно будет согреться чаем и бесплатно попробовать кашу из полевой кухни, а также посетить праздничные торговые точки.