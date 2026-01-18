Владельца утонувшей отары овец обязали устранить нарушения водоохранных норм

Против мужчины завели два административных дела

Редакция сайта ТАСС

УФА, 18 января. /ТАСС/. Прокуратура в Башкирии потребовала от владельца утонувшей в озере отары овец в Башкирии устранить нарушения водоохранного законодательства. Об этом ТАСС сообщили ведомстве.

"Бирской межрайонной прокуратурой по результатам проверки выявлены нарушения требований природоохранного и земельного законодательства в деятельности ИП Усубян Т. М. в части выпаса домашних животных в водоохранной зоне оз. Узеть, с целью устранения которых в адрес ИП Усубян Т. М. внесено представление об устранении нарушения", - говорится в сообщении.

16 декабря поступило сообщение о том, что на озере Узеть в Бирском районе Башкирии провалились в ледяную воду более 200 баранов. 14 января в Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что спасатели завершили основные работы по извлечению из озера овец, из водоема достали 1 340 овец. При этом в ведомстве пояснили, что в течение месяца водолазы будут периодически продолжать исследовать озеро. Как отметили в министерстве природопользования и экологии Башкирии, ведется контроль за процессом утилизации биологических отходов.

По данным прокуратуры, против владельца завели административные дела по ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта) и ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению). В сентябре владельца овец уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.