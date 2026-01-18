В Петербурге прогнозируют потепление в начале недели

В городе ожидается температура от минус 1 до минус 3 градусов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Температура от минус 1 до минус 3 градусов ожидается в Петербурге в начале недели, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

"В Санкт-Петербурге температура воздуха уже выше минус 4 градусов и сегодня продолжит медленно повышаться. В Выборге уже 0 градусов, так что тепло практически уже пришло к нам. Впереди два теплых дня с температурой 19 и 20 января в Санкт-Петербурге от минус 1 до минус 3 градусов. Облаков очень много, так что какой-то слабый снег все равно будет лететь", - говорится в сообщении.

Однако со среды Петербург накроет Сибирский антициклон. Он принесет в регион серьезные морозы. Температура воздуха ожидается от минус 5 до минус 15 градусов.

"Понижение температуры воздуха даже в Санкт- Петербурге ожидается от минус 5 до минус 10, минус 15 градусов, уже в ночь на 23 января температура начнет приближаться к минус 20 градусам и в дальнейшем будет сохраняться в этих пределах. <…> Продвижение мороза к нам и фон температур по региону будем уточнять, но готовиться к морозному периоду уже можно", - подчеркнул Колесов.

Ранее Александр Колесов обратил внимание на возможную разницу между фактической температурой воздуха и той, которая автоматически отображается в смартфонах и умных часах. Он рекомендовал ориентироваться на прогноз погоды, который составлен местными метеорологами.