В Свердловской области появятся два новых туристических маршрута

Их обустроят в природных парках "Оленьи ручьи" и "Бажовские места"

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Новые туристические маршруты будут обустроены в природных парках "Оленьи ручьи" и "Бажовские места" Свердловской области в 2026 году, сообщил глава региона Денис Паслер. В Липовском геологическом парке также будет модернизирована инфраструктура для туристов.

"В этом году готовятся к открытию новые туристические маршруты по Среднему Уралу. В природном парке "Бажовские места" оборудуют более чем двухкилометровую экологическую тропу "Тайны леса" со смотровой площадкой на пойменные луга. <…> В парке "Оленьи ручьи" завершится обустройство нового маршрута от пещеры Большой карстовый провал до скалы Лягушка. <…> Масштабный комплекс работ по развитию инфраструктуры запланирован в Липовском геологическом парке", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что участок маршрута в "Бажовских местах" будет посвящен такому традиционному промыслу, как заготовка живицы. На маршруте в "Оленьих ручьях" проложена пешеходная тропа и установлены лестницы, летом специалисты расчистят дорогу от кустарника и установят указатели. Новый маршрут откроет туристам дорогу к малодоступным местам на территории парка.

В Липовском геологическом парке запланировано завершение работ по асфальтированию подъезда к парку от автодороги Реж - Невьянск - Килачевское до первой развилки туристских троп, также будет обустроена парковка. Кроме того, будут благоустроены пляж, зоны отдыха, установлены ограждения на опасных участках и информационные стенды по всей территории парка.

Паслер подчеркнул, что развитие туристской инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях является важной частью реализации нацпроектов "Экологическое благополучие" и "Туризм и гостеприимство". "Мы сохраняем наши природные и исторические достопримечательности и создаем новые возможности для комфортного знакомства туристов с ними", - отметил он.