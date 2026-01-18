Священник рассказал, что не разрешает своим детям купаться в проруби

Настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских Антоний Киндяков также напомнил, что главным в празднике является участие в церковных таинствах и посещение богослужений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии, настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских города Домодедово иерей Антоний Киндяков рассказал ТАСС, что не пустил бы своих детей купаться в проруби зимней морозной ночью и пожелал родителям быть осторожными.

"Мне как священнику, как родителю, у которого пятеро детей, кажется, что это какая-то странная практика - своих детей в такую морозную ночь окунать в воду. Я думаю, что я бы так не сделал. То есть взрослый человек свободен выбирать самостоятельно, и если он понимает, что его здоровье позволяет это, то, пожалуйста, никто не ему препятствует. А вот уж с детьми надо очень осторожно поступать", - отметил отец Антоний.

Он также напомнил, что главным в празднике Крещения является участие в церковных таинствах и посещение богослужений, которые не способны навредить детскому здоровью.