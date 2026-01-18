Вильфанд: ночь на 18 января в Москве не стала самой холодной с начала зимы

Однако новый рекорд был установлен для Подмосковья

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вопреки прогнозам, ночь с 17 на 18 января в Москве не стала самой холодной с начала зимы, однако для Подмосковья новый рекорд был установлен. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить об областных значениях, то в ночь на субботу и в ночь на воскресенье температуры были минимальными - до 24-26 градусов, в Черустях наиболее низкие температуры. Если судить по нашей базовой станции, то [в Москве] было минус 13,8 градуса, а вот в ночь на 2 января минимальная температура была минус 13,9 градусов. Так что сейчас была по области самая холодная ночь, а по Москве - нет, в Москве второе место после второго числа", - сказал Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что ночь с 17 на 18 января может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье как с начала года, так и с начала всего осенне-зимнего периода.