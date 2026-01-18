Взыскание долгов за ЖКХ могут перевести на цифровую платформу в 2028 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Онлайн-информирование и взыскание долгов за коммуналку с использованием цифровой платформы ГИС ЖКХ планируется внедрить в России в 2028 году. Это следует из утвержденного правительством РФ плана мероприятий по реализации национальной модели ведения бизнеса, с которым ознакомился ТАСС.

Так, к февралю 2028 года запланировано принятие федерального закона, благодаря которому государственная информационная система (ГИС) ЖКХ будет использоваться в качестве основной цифровой платформы для направления гражданам информации о наличии текущей или просроченной задолженности за коммуналку, а также подготовки документов для ее взыскания "в судебном и внесудебном порядках".

Эксперимент по онлайн-информированию и взысканию долгов за ЖКХ стартовал в России в 2025 году. Он проводится в добровольном для граждан и организаций ЖКХ формате в 17 регионах России, список которых утвержден Минстроем.

Целью эксперимента, как следует из документов правительства, является "повышение информированности граждан о наличии у них задолженности за ЖКХ, оптимизация нагрузки на мировых судей при вынесении ими приказов о взыскании задолженности и сокращение сроков взыскания этой задолженности". Мировые судьи смогут в электронном виде получать от ГИС ЖКХ заявления о взыскании задолженности за коммунальные услуги, содержащие все необходимые сведения, чтобы не приходилось направлять "бумажные" запросы в различные органы власти.

Одновременно с этим должникам в личный кабинет на портале госуслуг будет приходить информация о наличии у них задолженности, а также о действиях, которые принимаются по этому вопросу взыскателями и мировыми судьями.