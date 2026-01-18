В "Яндекс картах" теперь можно транслировать геопозицию

Это полезно, если друзьям и близким важно знать, где прямо сейчас находится пользователь, указали в сервисе

Редакция сайта ТАСС

​​​МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. В "Яндекс картах" добавлена возможность делиться своей геопозицией. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

"Теперь в "Яндекс картах" можно делиться своим перемещением по городу в реальном времени. Это полезно, если друзьям и близким важно знать, где прямо сейчас находится пользователь, или чтобы не потерять друг друга в незнакомом месте. До точки, в которой находится человек, можно сразу построить маршрут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи могут выбирать, на какой срок делиться местоположением. Можно транслировать геопозицию 15 минут или час, также доступна возможность поделиться местоположением на восемь часов и сутки, чтобы не потерять друг друга на мероприятии или в путешествии. Кроме того, можно включить постоянную трансляцию, которая позволит близким все время видеть местоположение пользователя на карте.

Функция доступна авторизованным пользователям в мобильном приложении "Яндекс карт" на iOS и Android.