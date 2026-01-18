В Смоленской области расширили меры поддержки семей

Беременным студенткам, в частности, назначат единовременную выплату в 100 тыс. рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Программа по повышению рождаемости реализуется в Смоленской области, в 2026 году вводят новые меры поддержки семей. Так, например, беременным студенткам назначат единовременную выплату в 100 тыс. рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

"В 2026 году продолжаем реализацию программы по повышению рождаемости и вводим новые меры поддержки семей. Беременным студенткам, вставшим на учет, будет назначена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Молодые семьи при рождении третьего или последующего ребенка, получат выплату в размере 300 тыс. рублей", - написал он.

Также семьи, в которых родится третий или последующий ребенок, смогут компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе. По словам главы региона, все меры призваны помочь родителям планировать свое будущее и создавать необходимые условия для воспитания детей.

Анохин добавил, что в рамках федерального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья" с 2025 года реализуется комплекс мер, которые остаются актуальными и в 2026 году. Например, в женских консультациях развиваются службы сопровождения, где будущих родителей консультируют и помогают подготовиться к рождению ребенка. Семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, могут получить помощь в погашении ипотеки - выплата может быть различной и составлять сумму до 1 млн рублей. В регионе продолжается программа бесплатной подготовки к процедуре ЭКО.