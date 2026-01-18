В Петербурге зажгли подсветку на мостах в память о прорыве блокады Ленинграда

Пролеты и опоры трех переправ предстанут в цветах ленты Ленинградской Победы

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Тематическую подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы зажгли на Дворцовом, Троицком и мосту Бентакура в Петербурге. Акция посвящена 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"В День прорыва блокады Ленинграда пролеты и опоры трех переправ предстанут в цветах ленты Ленинградской Победы. Тематическая подсветка включится на Дворцовом, Троицком и мосту Бентакура 18 января в 16:45 мск. Она продолжит работу до 09:30 следующего дня", - говорится в сообщении.

По словам вице-губернатора Сергея Кропачева, световое оформление должно напоминать жителям и гостям города о бойцах, которые 83 года назад шли навстречу друг другу, чтобы прорвать кольцо блокады.

Также с 19:00 до 22:00 на стрелке Васильевского острова будут гореть зажженные факелы Ростральных колонн.

Подсветка с 16:45 работает и на телебашне РТРС в Санкт-Петербурге. Ее можно будет наблюдать до 09:30 19 января.

"18 января, в День прорыва блокады Ленинграда, на телебашне РТРС в Санкт-Петербурге будет включена архитектурно-художественная подсветка, посвященная памятной дате в истории города и страны. <...> Подсветка будет работать с 16:45 18 января до 09:30 19 января - в соответствии с графиком городского освещения. <...> Архитектурно-художественная подсветка телебашни РТРС в День прорыва блокады Ленинграда - это знак памяти, уважения и благодарности поколению, отстоявшему город", - подчеркнули в пресс-службе РТРС.