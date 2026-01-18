В украинские школы запретили проносить огнестрельное и холодное оружие

В список также вошли боеприпасы, взрывные и пиротехнические предметы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Власти Украины запретили проносить в школы опасные предметы, в том числе огнестрельное и холодное оружие, кастеты, арбалеты. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства страны.

"Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях заведений общего среднего образования", - гласит текст постановления.

В перечень запрещенных предметов входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т. п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки), боеприпасы, взрывные и пиротехнические предметы, устройства для отстрела резиновых шаров, резиновые и пластиковые дубинки, инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки), воспламеняющиеся вещества.

Также в школы запрещается проносить наркотические и психотропные вещества, алкоголь, табачные и электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий, а также энергетические напитки.

Запрет не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий при условии контроля. Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса.

В одной из школ Киева 12 января ученик ранил ножом учителя и одноклассника. В сентябре 2025 года украинская полиция в Закарпатье задержала 15-летнего юношу, который пытался войти в школу с холодным оружием и вел прямую трансляцию своих действий в интернете. В июне 2025 года Верховная рада выделила в бюджете средства на финансирование детской военной игры "Джура", обучающей сборке оружия и стрельбе.