В ГД предлагают расширить основания для получения звания "Ветеран труда"

Его могут присуждать даже без наград, если люди отработали на пять лет больше, чем требуется для получения этого статуса сейчас

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Почетное звание "Ветеран труда" следует присуждать работникам даже без наград, если они отработали на пять лет больше, чем требуется для получения этого статуса сейчас. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В настоящее время почетное звание "Ветеран труда" могут получить мужчины со стажем труда 25 лет и женщины со стажем 20 лет или имеющие выслугу лет для пенсии, но необходимым условием является наличие госнаград или ведомственных знаков отличий.

"Что нужно сделать, я считаю, - <…> дать возможность присваивать статус "Ветеран труда" тем гражданам, у кого нет никаких государственных и ведомственных наград, но стаж больше, чем тот стаж, который требуется для присвоения статуса "Ветеран труда" [работникам], имеющим награды. Тогда принцип справедливости был бы соблюден", - сказал он.

По мнению депутата, для этого можно сделать условием наличие стажа на пять лет больше, чем установлен сейчас для получения звания "Ветеран труда". Также стоит подумать над возможностью расширения полномочий профсоюзных организаций, чтобы те могли ходатайствовать о присвоении.