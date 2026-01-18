В Судже установили крест в память о погибших при освобождении региона бойцах

КУРСК, 18 января. /ТАСС/. Крест в память о солдатах, которые погибли при освобождении Курской области, а также о мирных жителях, погибших от рук боевиков ВСУ, установили в приграничном городе Суджа. Об этом сообщил глава Суджанского района Алексей Спиридонов.

"В преддверии великого праздника - Крещения Господня - в Судже установили крест в память о воинах, павших за освобождение района, и жителях, погибших от рук неонацистов. Крест выковал из поверженного вражеского оружия мастер Донбасса Виктор Михалев", - написал он в своем Telegram-канале.

Памятный знак установлен в рамках проекта "Крест Победы", реализуемого при поддержке фонда "Христианское милосердие" и бригады "Кубань". Спиридонов поблагодарил сенатора от Курской области Александра Брыксина за поддержку инициативы, а также компанию "Мастер-стэп" за подготовку основания для памятного знака.

Глава района добавил, что крест будет благословлять солдат перед поездкой на боевые задания, а также напоминать о товарищах, которые "отдали жизни за общее дело - Победу".

Об освобождении Суджи силами группировки "Север" Минобороны РФ сообщило 13 марта 2025 года. К началу освобождения города и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ, привела проведенная российскими военнослужащими операция "Поток". В ходе нее бойцы сводного штурмового отряда ВС РФ, преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые способствовали свертыванию обороны противника и развитию наступления ВС РФ в регионе.

В декабре 2025 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов сообщал ТАСС, что в Судже остаются около 50 человек, а во всем районе находятся порядка 100 жителей. Среди них в основном люди пожилого возраста.