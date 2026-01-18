Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь

Рядом с президентом Белоруссии находился его белый шпиц по кличке Умка

Редакция сайта ТАСС

© Пул Первого/ ТАСС

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в крещенскую ночь окунулся в прорубь. Соответствующие видеокадры опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

Читайте также Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

"С Крещением! Традиция первого (Лукашенко - прим. ТАСС) - окунание в проруби. А вы не побоялись сегодняшних -15 [градусов]?" - говорится в подписи к видео. Рядом с президентом находился его белый шпиц по кличке Умка.