В Кировской области восстановили теплоснабжение после аварии

Котельная работает в штатном режиме

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 18 января. /ТАСС/. Теплоснабжение полностью восстановлено после аварии на котельной, обеспечивающей теплом 55 домов и социальные объекты в поселке Светлополянск в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В пгт. Светлополянск Верхнекамского муниципального округа полностью восстановлено теплоснабжение. Неисправность котельной устранена, сейчас она работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Максим Горностаев, оба котла котельной работают на полную мощность. Температура в жилых домах и объектах социнфраструктуры соответствует норме.

По словам главы Верхнекамского округа Елизаветы Аммосовой, причиной аварии на котельной стал разрыв вала, подающего топливо в систему. Из-за этого была снижена температура теплоносителя.