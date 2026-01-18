На Запорожье восстановили подачу света 188 тыс. абонентам

Бригады энергетиков продолжают работы

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Чуть более 7,6 тыс. абонентов в Запорожской области остаются без электричества после атаки Вооруженных сил Украины. Энергетики продолжают восстановительные работы на энергообъектах. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Ранее Балицкий сообщил, что 196 606 абонентов в 334 населенных пунктах Запорожской области оставались без света в результате атаки со стороны ВСУ.

"На данный момент в Запорожской области без электроснабжения остается 7 641 абонент. Бригады энергетиков продолжают работы", - написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что специалисты заполняют магистрали теплоносителем, однако этот "процесс небыстрый", занимает около шести часов. После этого в регионе смогут запускать котельные.