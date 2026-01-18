В ГД предложили уполномочить МВД контролировать требования к содержанию животных

По мнению депутатов, в действующей системе ответственные органы не оперативны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым вносит в палату парламента межфракционный законопроект о наделении полиции правом рассматривать административные правонарушения о несоблюдении требований к содержанию животных. Текст законопроекта имеется в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 23.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). В настоящее время дела о таких правонарушениях рассматривают органы, осуществляющие федеральный государственный ветеринарный надзор, в том числе Россельхознадзор, а также Росприроднадзор и региональные органы исполнительной власти, которые контролируют обращение с животными.

По мнению депутатов, в действующей системе ответственные органы не оперативны и не могут пресекать агрессивное поведение владельцев и животных, так как у них нет экипировки и властных полномочий для этого. Законопроектом предлагается наделить полицейских полномочиями при обнаружении признаков правонарушений оформлять протоколы, а также рассматривать их.

"В центре скандалов с четвероногими чаще всего оказываются не бродячие животные, а домашние питомцы и халатность их хозяев, пренебрегающих поводками и намордниками в общественных местах. Поэтому здесь крайне важна оперативная реакция правоохранителей. А чтобы она была, сотрудникам МВД необходимы соответствующие полномочия", - пояснил ТАСС Нилов.

Согласно текущему законодательству, к требованиям относятся запрет содержания животных из перечня запрещенных, выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, неконтролируемое передвижение животного вне мест разрешенных для выгула и обязанность убирать продукты жизнедеятельности животного в местах общего пользования.

Несоблюдение требований к содержанию животных, согласно КоАП РФ, может привести к штрафу для граждан в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. За жестокое обращение с животными без признаков уголовного преступления для граждан штраф составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Если же причинен вред жизни или здоровью граждан или их имуществу, тогда накладывается штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.