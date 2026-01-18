Эксперт Долгушина: беременные смогут бесплатно пройти генетический скрининг

Такое тестирование назначается женщинам из групп среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями, сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Беременные со средним и высоким риском рождения ребенка с хромосомными аномалиями с этого года могут рассчитывать на проведение скрининга в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

"С 2026 года неинвазивное пренатальное тестирование включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, поэтому беременные женщины среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями имеют возможность получить данную медицинскую помощь по программе ОМС", - сказала она.

Долгушина пояснила, что исследование проводится с конца первого триместра беременности, поскольку именно в этот период ДНК плода циркулирует в крови матери в достаточном для анализа количестве. Такое тестирование назначается беременным из групп среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по результатам пренатального скрининга первого триместра.