Православные христиане встречают праздник Крещения Господня

Его также называют Богоявлением, поскольку при крещении Иоанном Предтечей Господа Иисуса в водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Русская православная церковь 19 января отмечает праздник Крещения Господня, один из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников.

Читайте также Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

Праздник Крещения называется также Богоявлением, поскольку при крещении Иоанном Предтечей Господа Иисуса в водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица. Бог явил себя миру в троичности лиц, в трех ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Как описывают это событие евангелисты, с неба на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, Бог-Отец глаголал с небес: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение".

В первые века христианства праздники Рождества и Крещения Господня отмечались в один день и имели одно общее название - Богоявление. Оно вспоминалось в двух смыслах: воплощение Бога как человеческого младенца и богоявление как явление Троицы при крещении Христа в Иордане. Со временем были выделены два отдельных праздника, дни между которыми стали называть святками (святыми днями).

В память о крещении Христа в Иордане в день Богоявления, а также накануне, в Крещенский сочельник, за богослужениями в храмах совершается чин великого освящения воды. Освященная таким образом крещенская вода считается святыней, ее пьют с молитвой натощак и окропляют ею людей и жилища.

"Господь наш Иисус Христос спустился в Иордан и освятил иорданскую стихию. И ныне, после освящения вод в праздничной крещенской купели, мы с вами имеем удивительную возможность, по сути дела, приобщиться к тем самым водам, которые были в Иордане", - отметил значение освящения воды в своей проповеди наместник Андреевского ставропигиального монастыря игумен Дионисий (Шленов).

"Всемогущий и всесильный Бог является источником вечности и бесконечности, и через сегодняшний праздник мы чувствуем, как преодолевается и время, и пространство. Давайте попросим у Бога о том, чтобы мы с вами вступили в такой духовный образ жизни, который бы помогал нам всю жизнь преодолевать пространство и время, ради того, чтобы вступить в обетованную вечность и достичь той священной бесконечности Небесного Царства, которая является сосредоточением радости и счастья", - заключил свою праздничную проповедь игумен.

Крещенские купания

В ночь на 19 января и в последующий день во многих регионах страны проходят традиционные крещенские купания. Безопасность на местах массовых купаний традиционно обеспечивают сотрудники МЧС. Так, в 2020 году было организовано 3,9 тыс. таких мест, в 2021 году - 2,6 тыс., в 2022 году - порядка 3 тыс., в 2023 году - свыше 3,3 тыс., в 2024 году - 3,1 тыс., в 2025 году - более 2,9 тыс. купелей.

Крещенские купания в Подмосковье © Альберт Стародубцев/ ТАСС

В Санкт-Петербурге в праздник Крещения митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавит Божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе. Днем, в 13:00 мск, состоится освящение главной городской иордани у Петропавловской крепости. Список 17 безопасных иорданей, возле которых будут дежурить спасатели и медики, опубликован на сайте главного управления МЧС по городу. Безопасность верующих обеспечит группировка сил и средств в составе 24 единиц техники и порядка 100 человек личного состава.

В Ростовской области для крещенских купаний в 2026 году подготовлено 70 мест, включая 47 открытых водоемов и 23 искусственные купели, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Безопасность на всех объектах с 20:00 мск 18 января до конца суток 19 января обеспечивают более тысячи специалистов: спасатели, медики, сотрудники МЧС, казаки и представители администраций. Для этого также задействуют свыше 200 единиц техники.

В Ростове-на-Дону купания пройдут в восьми локациях, среди которых родник "Гремучий", Серафимовский и Святой Георгиевский источники, а также купели на территории храмов и монастыря. В области основные точки будут организованы на реке Дон в станице Старочеркасской и Романовской, Багаевском сельском поселении, городе Константиновске, в Таганрогском заливе, на Цимлянском водохранилище, а также с использованием специальных мобильных резервуаров, как в Каменске-Шахтинском.

В Волгоградской области, по данным регионального МЧС, организовано около 50 мест крещенских купаний, в том числе в пруду на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Иловлинском районе и в купеле сероводородной артезианской скважины №6.

Крещенские купания в Адыгее пройдут в семи местах, шесть из них - на территории храмов. Самый большой поток верующих, в том числе множество паломников из других регионов России, ожидается на святом источнике целителя Пантелеимона в Свято-Михайло-Афонской Закубанской пустыни в предгорье республики, которая в конце XIX века была самым крупным монастырем северного Кавказа.

В Крыму впервые место для купания организуют у Крымской астрофизической обсерватории РТ-22 на пляже в Кацивели. Всего в республике оборудовали 29 мест для купаний. В Севастополе после литургии на Крещение в Свято-Владимирском соборе состоится крестный ход на реку Героон, где пройдет великое освящение воды.

В Сочи администрация и епархия определили 10 официальных мест для омовений, которые пройдут 18 и 19 января при благоприятных погодных условиях. В случае шторма или ухудшения погоды доступ на пляж будет ограничен. Для ночных купаний на курорте подготовили пляжи "Чайка-1", "Маяк", "Багратион", а также акватории рек Чухукт и Куапсе. Дневные купания пройдут на пляжах "Волна" и "Лирань", на озере Rosa Beach на горнолыжном курорте "Роза Хутор" и базе отдыха "Вертолетчик", а также у источника святителя Пантелеимона на территории обители Крестовая пустынь.

В Новороссийске также подготовлены несколько пляжей для крещенских купаний, которые пройдут и на озере Абрау.