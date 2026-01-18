Вильфанд: в Сибири сохраняется температура на 20 градусов ниже нормы

В частности, в Красноярском крае мороз от 45 до 50 градусов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Очень низкая температура сохраняется в Сибири - она на 20 градусов ниже нормы и в некоторых областях достигает минус 40-50 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Где суперхолодная погода - прежде всего это Сибирь. Вот в Сибири на 20 градусов температура ниже нормы. Это же Сибирь, где и так нормы низкие. Для примера, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае сильный мороз, ниже минус 40 градусов. А вот в южном и центральном округах Красноярского края температура от минус 45 до минус 50 градусов", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что аномально холодная погода будет и южнее Красноярского края. В Хакасии температура составит минус 45 градусов и ниже. В Иркутской области сильный мороз, температура на 15-17 градусов ниже нормы, минус 42-47, а в некоторых районах области до минус 55 градусов.