Аэропорт Петропавловска-Камчатского в 2025 году перевез около 930 тыс. человек

Полеты выполняли по 20 регулярным направлениям

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) имени Витуса Беринга в 2025 году перевез порядка 930 тыс. пассажиров, что на 5,8 тыс. выше показателя 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.

"В общей сложности за 2025 год аэропорт обслужил более 927 тыс. пассажиров. Рейсы выполнялись по 20 регулярным направлениям. Основную долю пассажиропотока составили рейсы в столицу - почти 500 тыс. пассажиров, что на 5,8 тыс. выше показателя 2024 года. На втором месте по пассажиропотоку - Владивосток, более 134 тыс. человек. Третье место у Хабаровска - порядка 93 тыс. пассажиров", - рассказали в аэропорту.

Также в 2025 году были возобновлены полеты с Камчатки по востребованному маршруту в Благовещенск. На маршруте за 2025 год было обслужено почти 5 тыс. пассажиров.

В 2025 году на Камчатке был запущен новый аэровокзальный комплекс общей площадью более 48 тыс. кв. м. В новом комплексе 30 стоек регистрации: 15 для обслуживания местных авиалиний, 15 - международных. Впервые на Камчатке реализована схема движения через телескопические трапы, что особенно важно для северных погодных условий полуострова.