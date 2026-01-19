"Известия": число дистанционных медосмотров водителей выросло в несколько раз

По данным издания, в четвертом квартале 2025 года их количество превысило 6 млн

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число дистанционных медосмотров водителей в России в четвертом квартале 2025 года превысило 6 млн, что более чем в три раза больше, чем за октябрь - декабрь 2024 года (менее 2 млн). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ).

По данным института, всего в 2025 году услугой дистанционных медосмотров воспользовались около 15 млн профессиональных водителей, однако основная часть процедур пришлась на Москву и Московскую область (25% и 30% соответственно). Среди регионов выделены Воронежская область (10%), Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская и Новосибирская области (по 5%).

В НИИАТ отмечают, что для повышения уровня безопасности на дорогах число дистанционных медосмотров необходимо довести минимум до 20 млн в год. При этом в большинстве регионов практика пока не заработала в полную силу, пишет газета.