Эксперт Иваненко рассказала, как противостоять "грустному понедельнику"

Кандидат психологических наук рассказала, что в этом помогут перезагрузка целей, физическая нагрузка и запланированная радость

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Противостоять "грустному понедельнику" помогут перезагрузка целей, физическая нагрузка и запланированная радость. Об этом сообщила ТАСС кандидат психологических наук, доцент Президентской академии Кристина Иваненко.

Грустный понедельник - это название для обозначения "наиболее депрессивного дня года", который обычно приходится на третий понедельник января. Этот термин ввел психолог Клиф Арналл в 2005 году, основываясь на формуле, учитывающей метеорологические, психологические и экономические факторы.

"Как противостоять? Первое - свет и движение. Короткая дневная прогулка критически важна для регуляции настроения. Второе - перезагрузка целей. Вместо рефлексии - скорректируйте новогодние планы, сделав первые шаги небольшими и достижимыми. Третье - планируйте радость. Внесите в ближайшие недели небольшие, но приятные события, чтобы создать "точки притяжения" радости",- сказала Иваненко.

Она пояснила, что концепция "грустного понедельника" - это скорее медийный миф, чем научно обоснованное утверждение. Нет единой формулы, которая могла бы определить "самый депрессивный день" для всех.

Однако данная идея подчеркивает реальные проблемы, возникающие в середине января: постпраздничный упадок, нехватка солнечного света, финансовые трудности и разочарование от несбывшихся ожиданий. Иваненко добавила, что главный риск заключается в самоисполняющемся пророчестве. Ожидание плохого дня заставляет нас бессознательно искать подтверждения этим ожиданиям, что действительно снижает уровень энергии и продуктивности.

"Важно не поддаваться ярлыку. Наше состояние зависит не от даты в календаре, а от осознанных действий и фокуса на управляемых факторах", - сказала Иваненко.