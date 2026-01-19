В Петропавловске-Камчатском в январе выпало почти 150% месячной нормы осадков

Высота снежного покрова достигла 177 см

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 января. /ТАСС/. Циклоны, прошедшие на Камчатке в январе, стали мощнейшими за последние 60 лет: в период непогоды в столице края выпало порядка 150% месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Камчатгидромете.

"С 1 по 16 января выпало 163,6 мм осадков - это порядка 150% от всей месячной нормы. Высота снежного покрова достигла 177 см, а в районе поселка Начики превысила 2 м", - рассказали синоптики.

Там добавили, что циклоны такой силы подходили к берегам Камчатки в начале 70-х годов XX века. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим ЧС муниципального уровня.