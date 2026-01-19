Вильфанд: москвичей и жителей Подмосковья ждет потепление

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что 20 и 21 января температура будет около и выше нормы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ощутимое потепление придет в Московский регион на этой неделе, во вторник и среду температура будет около и выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Минимальные значения будут по региону от минус 11 до минус 16 градусов. Тоже холодная погода, конечно, морозная. Но все-таки уже до минус 20 столбики термометров не дотянут. А дневные температуры повысятся до минус 7 градусов. Дальнейшее повышение температуры прогнозируется во вторник и в среду - около и выше нормы. Ночные температуры минус 5-7 градусов, дневные 2-4 всего-навсего, по области - до минус 6. Заметное повышение температуры", - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что с понедельника начнет снижаться атмосферное давление. Оно все равно будет высоким, но уже не на 20-25 мм выше нормы, а на 15-16 мм ртутного столба. Также ожидается небольшой снег.